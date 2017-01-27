Житель Донецка, который пытался перевезти на временно оккупированную территорию радиостанции для НВФ, арестован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, 20 января сотрудники спецподразделения «Фантом» ГФС Украины совместно с СБУ на КПВВ «Новотроицкое» в палетниках прицепов транспортных средств марки DAF, которые двигались в колонне гуманитарного штаба «Поможем», обнаружили запрещенные к перевозке предметы: радиостанции и составляющие к ним.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля, 36-летний житель Донецка пытался перевезти указанные радиостанции на временно оккупированную территорию Донецкой области, чтобы в дальнейшем передать представителям «ДНР».

Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации).

Суд поддержал ходатайство прокуратуры Донецкой области и арестовал указанного гражданина сроком на 60 суток. Сейчас он находится в СИЗО.

Досудебное расследование продолжается.