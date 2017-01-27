В четверг, 26 января 2017, около 22:20 с внешней стороны девятиэтажного дома по ул. Холодногорская, д. 33/1 в Сумах взорвался газопровод.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что днем ​​ в этом месте работниками частного акционерного общества «Сумыгаз» проводились работы по установке узла учета газа, в частности оборудован узел металлическим защитным щитом для газового счетчика. Газ в указанный узел не подавался.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружена чека и металлические осколки. Пострадавшие нет. Дом и его конструкции не повреждены. Предварительная версия – причиной взрыва стало взрывное устройство.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации - ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК Украины.

Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причастных лиц и фиксацию доказательств совершения уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, с начала года в Сумах произошло уже несколько взрывов. Так, 3 января в Сумах по улице Металлургов, 24 в результате взрыва без последующего горения (предварительно бытового газа) в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже произошло обрушение перекрытий и стен.

9 января взрыв произошел в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы.