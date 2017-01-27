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По состоянию на 7:00 27 января во Львове убрано 184 контейнерных площадок ТБО, что составляет 47,6% от всего количества. Об этом сообщил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовского областной государственной администрации Назарий Романчук, сообщает пресс-служба ОГА.

По словам чиновника, работа по вывозу ТБО будет продолжаться до полной очистки Львова от мусора.

«Все переполненные контейнерные площадки города Львова планируем очистить до воскресенья», - добавил Романчук.

Он подчеркнул, Львову уже переданы подписанные договоры с органами местного самоуправления, на полигоны которых осуществляется вывоз ТБО из областного центра.

Напомним, 18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

24 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать вопрос с вывозом мусора в городе.

25 января, глава ОГА Олег Синютка пообещал очистить Львов от мусора за 7 дней.
ForUm

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