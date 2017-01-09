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Сумская полиция выясняет обстоятельства взрыва в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.

В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции, Главного управления Национальной полиции области и спасатели.

Выясняются обстоятельства и причины взрыва.
ForUm

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