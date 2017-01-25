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Международный валютный фонд не включил в свой календарь в январе вопрос выделения Украине следующего транша. Об этом говорится в данных календаря совета директоров МВФ, передают Українські Новини.

В настоящее время календарь МВФ расписан до 3 февраля.

В понедельник, 30 января, МВФ рассмотрит вопрос сотрудничества с Лаосской Республикой.

3 февраля на совете директоров фонда будет рассмотрен вопрос сотрудничества с Австралией и Сомали.

Таким образом, календарь совета директоров расписан до начала февраля, и украинский вопрос туда не включен.

Фонд включит в повестку совета директоров украинский вопрос через 10 дней после получения подписанного меморандума для четвертого пересмотра.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщал, что четвертый транш от МВФ Украина получит в начале февраля.
ForUm

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