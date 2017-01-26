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Проблемы перемещений товаров с неподконтрольной территории – сфера ответственности Государственной фискальной службы. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает 112 Украина.

«Что касается торговли с ОРДЛО. Это не совсем корректная формулировка – торговля. Действительно, есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Например, для нашей энергетики крайне необходим уголь. Но не СБУ регулирует, кто и в каких количествах и квотах будет поставлять уголь на контролируемую украинскими властями территорию», - сказал Грицак.

По его словам, в свое время СБУ начинала работу по контролю, перекрывая каналы незаконной переправки на линии столкновения товаров инородного потребления промышленной группы, в том числе угля.

«Позже мы инициировали создание межведомственной группы, чтобы не было коррупции, и все было прозрачно. В начале июня 2015 года было совещание на территории АТО, где участвовали и фискальная служба, и военная служба правопорядка, и военная прокуратура, СБУ, милиция на то время. И был подписан приказ, сейчас этот приказ отменен, принято новое решение. Заниматься перемещением товаров должен тот, кто должен этим заниматься – Государственная фискальная служба», - пояснил глава СБУ.

Силовики, по словам Грицака, в пределах полномочий будут заниматься проблемами противодействия коррупции.

Напомним, 25 января народный депутат, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. 

Заместитель министра по оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука заявил, что заблокированный ветеранами АТО железнодорожный путь связан с поставками угля на ТЭС в Счастье, которая обеспечивает электроэнергией всю Луганскую область.
ForUm

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