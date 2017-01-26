Украинская ученая Марина Вязовская получила «Премию Салема 2016» - математическую премию, которую ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся результаты исследований в сфере научных интересов Рафаэля Салема, прежде всего в теории рядов Фурье, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве отметили, что эта премия является чрезвычайно престижной, аналогом Нобелевской, но для математиков.

По данным МОН, комиссия присудила премию Вязовский за ее открытия мирового уровня – относительно плотной упаковки шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм.

В министерстве напомнили, что в 2016 году математик решила задачу, над решением которой ученые работали несколько веков: упаковка шаров в 8-мерном пространстве и, в соавторстве - в 24-мерном. Иначе говоря, ученая нашла решение упаковки шаров в евклидовом пространстве. Ранее задача упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

Марина Вязовская закончила Киевский естественнонаучный лицей № 45 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010 защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему «Неровности для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере», а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию «Модулярные функции и особые циклы».