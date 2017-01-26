Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины продолжает тесно сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам предупреждения злоупотреблений и коррупционных правонарушений, а также возвращению активов корпорации, утраченных в результате преступных действий недобросовестных контрагентов в предыдущие годы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПЗКУ со ссылкой на и.о. председателя правления ОАО «ГПЗКУ» Александра Григоровича.

По его словам, в настоящее время следственными подразделениями Нацполиции, прокуратуры, СБУ и НАБУ расследуется более 150 уголовных производств, инициированных по фактам нанесения ущерба компании в 2013-2014 годах, в том числе в рамках выполнения внешнеэкономических договоров.

Кроме того, Григорович напомнил, что по состоянию на конец 2016 года на счета ГПЗКУ уже удалось вернуть около 240 млн гривен дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе 70 млн гривен возвращено при содействии НАБУ и САП.

«В настоящее время в корпорации существенно изменены все подходы к сотрудничеству с потенциальными контрагентами и ведется активная работа по предупреждению злоупотреблений. При наличии любого подозрения относительно недобросовестности компаний, с которыми мы сотрудничаем, такие предприятия проходят углубленную проверку. В случае подтверждения ненадлежащей хозяйственной деятельности у таких компаний мы прекращаем с ними сотрудничество – ГПЗКУ не ведет дел с сомнительными контрагентами», - заявил глава госкорпорации.

Он также отметил, что за последние два года в корпорации не было допущено ни одного дефолта по внешнеэкономическим и форвардным контрактам, и сегодня ГПЗКУ остается надежным партнером как для иностранных, так и отечественных компаний.

Напомним, детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация» и представителя международного зернотрейдера 24 января.

25 января трем лицам, причастным к нанесению ущерба ГПЗКУ в размере более 60 млн долл. США, сообщено о подозрении.

По данным Минагрополитики, бывшие руководители корпорации скрываются в России.