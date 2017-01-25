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Трем лицам, причастным к нанесению ущерба ОАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) в размере более 60 млн долл. США, сообщается о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Двух экс-чиновников ГПЗКУ подозревают в совершении ряда преступлений. В частности, речь идет о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) и принятия должностным лицом обещания неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины), совершенных организованной группой (ч.3 ст.28 УК Украины).

Представителя международного зернотрейдера, причастного к нанесению ущерба ГПЗКУ, подозревают в пособничестве реализации коррупционной схемы (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Напомним, детективы задержали одного из бывших руководителей ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация» и представителя международного зернотрейдера 24 января
ForUm

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