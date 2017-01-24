Сегодня, 24 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из бывших руководителей ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация» и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму более 60 млн долл. США, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

В Бюро отметили, что сейчас продолжаются обыски, во время которых изъяты крупные суммы наличных средств, компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях. Задержанный экс-чиновник ГПЗКУ (начальник информационно-аналитического управления) может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки.

Во время досудебного расследования детективы Бюро установили, что в 2014 году после назначения на руководящие должности в ГПЗКУ упомянутое должностное лицо вместе с другими должностными лицами организовало группу с целью личного обогащения. В частности, они разработали схему, по которой зерно, принадлежащее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и упомянутом зернотрейдеру.

По данным НАБУ, зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным. Разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольной подозреваемым. Согласно контрактам, поставки зерна происходили на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие риску неполучения средств за свою продукцию. В конечном итоге ГПЗКУ не получило большую часть средств за проданное зерно. В результате ГП понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США.

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в июле 2016 года. Сейчас они устанавливают местонахождение других участников организованной группировки.

Еще в одном уголовном производстве по фактам хищения средств ГПЗКУ на сумму 50 млн грн досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено в суд в декабре 2016 года.