Министерство иностранных дел в контексте результатов рассмотрения и принятия резолюции ПАСЕ «Функционирование демократических институтов в Украине» отмечает неизменную поддержку Ассамблеей Украины и положительную оценку процесса реализации программы реформ. Об этом говорится в комментарии МИД.

«Принципиальным является положение резолюции, что эти реформы проводятся в сложных условиях, учитывая российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма», - подчеркнули в ведомстве.

При этом Ассамблея положительно отмечает прогресс в проведении демократических реформ, в частности: принятие в окончательном чтении конституционных поправок в части судебной власти и судебной системы, которые устраняют значительные препятствия на пути реформирования судебного аппарата и соответствуют стандартам и правилам Совета Европы; принятие нового закона о Верховном Суде, отмена всеобщей надзорной функции, ранее осуществляемой генеральным прокурором, что свидетельствует о выполнении Украиной одного из своих обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы; а также внедрение электронной системы декларирования.

ПАСЕ также дала высокую оценку тесному сотрудничеству Украины с Советом Европы, в частности, Венецианской комиссией и Конгрессом местных и региональных властей, по подготовке проекта в части децентрализации на основе Европейской хартии местного самоуправления и других соответствующих стандартов Совета Европы.

Среди шагов для обеспечения политической стабильности и укрепления демократии в стране, Ассамблея подчеркивает необходимость продолжения и усиления борьбы с коррупцией, реформирование избирательной системы, завершение процесса подготовки к ратификации Верховной Радой Стамбульской конвенции.

«В этом контексте важным является призыв Ассамблеи ко всем органам Совета Европы и в дальнейшем оказывать Украине необходимую экспертную помощь, направленную на укрепление демократических институтов, продолжать мониторинг ситуации в и вокруг Украины, и принять все возможные меры, чтобы заставить Российскую Федерацию придерживаться своих обязательств в соответствии с международным правом в целях обеспечения соблюдения прав человека в незаконно оккупированном Крыму и освобождения всех украинских политзаключенных и незаконно задержанных лиц», - отмечается в сообщении.

«Важно, что антиукраинские поправки были отклонены Ассамблеей, а подавляющее количество поправок к проекту, внесенных украинской делегацией для объективного освещения событий в Украине, были с пониманием восприняты и поддержаны ПАСЕ», - резюмировали в МИД.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, неподконтрольных Киеву.