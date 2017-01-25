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Парламентская ассамблея Совета Европы не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, неподконтрольных Киеву.

Как сообщает Европейская правда, поправка, в которой содержалась такое требование, была предложена пророссийским депутатом из Германии Андреем Гунько, и модифицированная докладчиком Акселем Фишером (оба - Германия).

Предлагалось утвердить норму о том, что «проблема непредставлености в Верховной Раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей должна быть решена как можно скорее». Эта норма была поддержана подавляющим большинством голосов в профильном комитете и поэтому имела значительную вероятность поддержки в зале.

Украинская делегация и несколько проукраинских депутатов воспользовались правилами ПАСЕ, чтобы не допустить постановку данной нормы на голосование – по праву, имеющую статус «устной», можно снять с рассмотрения, если во время его рассмотрения не менее 10 депутатов станут на протест против нее.

После этого предложение было автоматически отклонено. Первоначальное предложение Гунько также не набрало голосов.
ForUm

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