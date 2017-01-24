Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют продолжать акции протеста на въездах в Киев до 20:00, а митинг возле Кабинета Министров завершился.

Организатор акции Олег Ярошевич уверил, что они планируют завершить анонсированную акцию — она будет продолжаться до 20:00, после чего состоится общее собрание митингующих, где будут обсуждены дальнейшие действия, сообщает УНИАН.

На вопрос, будут ли участники акции снова собираться и жечь шины, он сказал: «Вы можете не сомневаться. И, наверное, не только на окраинах Киева. Потому что это, уже я вижу, сегодня абсолютно не действенно для них».

Ярошевич также уточнил, что речь идет о продолжении акций сегодня на Житомирской, Одесской и Бориспольской трассах.

В то же время, по информации «Укравтодора», въезд в Киев будет частично заблокирован митингующими до 21:00. «По предварительным данным, частичное ограничение движения (перекрытие крайних левых полос общественными активистами) на въезде в Киева будет действовать ориентировочно до 21:00», – сообщает пресс-служба «Укравтодора» на свой странице в Facebook.

Как ранее сообщал ForUm, активисты начали частично перекрывать движение на въездах в Киев с 07:00. В частности, по Одесской трассе движение осуществляется по одной из трех полос.

В 09:00 они зажгли покрышки.

Около 12:00 участники акции переместились к зданию Кабинета Министров.