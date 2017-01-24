В Киеве с 24 по 26 января будет проходить IV раунд переговоров между Украиной и Государством Израиль о заключении Соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В рамках этого раунда стороны имеют целью достижение общего видения и согласования общего подхода к торговым преференциям для сельскохозяйственных и промышленных групп товаров.

«Украина рассматривает Израиль как перспективного торгового и инвестиционного партнера в таких сферах как: сельское хозяйство, энергетика, промышленность, ИТ, туризм и др. Минэкономразвития имеет задание от правительства перевести этот диалог в практическую плоскость. Благодаря нашей позиции диалог по соглашению о зоне свободной торговли приобрел интенсивные обороты. Верим, что данный этап переговоров будет результативным и поможет продвинуться к определению взаимовыгодных договоренностей», - сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Никольская, которая возглавляет переговорную группу с украинской стороны.

Во время раунда стороны проработают общие подходы к либерализации торговли и отдельные положения проекта соглашения. Будут рассмотрены условия доступа к рынку товаров сторон, правила происхождения, защитные меры и тарифы в рамках соглашения.

По результатам переговоров также будет сформирован план дальнейшей работы и согласована дата проведения следующего раунда переговоров.

Основными статьями экспорта в Государство Израиль из Украины являются: зерновые культуры – 44,1%; черные металлы – 26,4%; остатки и отходы пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Государства Израиль в Украину являются: топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки – 41,4%; разнообразная химическая продукция – 17,4%; пластмассы, полимерные материалы – 7,1.

Напомним, создание зоны свободной торговли с Израилем является одним из приоритетов Министерства по экономическому развитию и торговле на 2017 год.