Создание зоны свободной торговли с Израилем является одним из приоритетов Министерства по экономическому развитию и торговле на 2017 год.

Об этом на итоговой пресс-конференции сказала заместитель министра по экономическому развитию и торговле - Торговый представитель Украины Наталья Никольская, сообщает Укринформ.

«По состоянию на сегодня нами с израильской стороной было согласовано проведение следующего раунда консультаций в Киеве - конец января, начало февраля. По состоянию на сегодня, другой информации о том, что уже было согласовано ранее у нас нет. По моему мнению, переговоры о ЗВТ являются достаточно выгодными, и собственно, заключение такого соглашения, как для Украины, так и для Израиля - является таким себе естественным инструментом, который нужен обеим странам для того, чтобы развивать нашу торговлю и инвестиции», - сказала Никольская.

Она подчеркнула, что соглашение о ЗВТ с Израилем «будет одним из приоритетных на следующий год, и мы над ним будем работать, поскольку мы видим достаточно важный интерес, как для нашего бизнеса, так и бизнеса Израиля».

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.