Европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что решение Европейского Союза относительно безвизового режима с Грузией и Украиной будет принято в ближайшие месяцы.



Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по культуре, образованию и науке народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

«Еврокомиссар Хан заявил в ПАСЕ, что решение по безвизовому режиму с Украиной и Грузией он ожидает через 2-3 месяца, и идет работа с Европарламентом», – написал он Facebook.

По словам Арьева, Хан «выразил надежду, что все будет хорошо».

«Никакой конкретики. Чувствуется, за последние полгода внутри ЕС накрутилось гораздо больше проблем, чем мы представляли», - отметил он.

Напомним, по словам Президента Петра Порошенко, Украина надеется получить ясность в вопросе безвизового режима с Евросоюзом в течение считанных недель.

Европейский комиссар Йоханнес Хан считает, что в случае непредоставления безвизового режима Украине Европейский Союз будет иметь серьезные проблемы в связи с утратой доверия.