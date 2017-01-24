также в разделеПолитика
Порошенко отказал в интервью российским журналистам: Перестаньте убивать украинцев 19
Журналист: После раскола «Оппоблока» власть запустит на оппозиционное поле несколько технических проектов 34
Рыбалко посоветовали обследоваться у психиатров 46
Порошенко просит Финляндию надавить на РФ в вопросе освобождения заложников 26
Порошенко: Оснований для отмены санкций против России нет 72
Гройсман пообещал решить проблему львовского мусора 32
ГПУ пригрозила силой доставить Лещенко в суд 195
Порошенко: Украина может ответить на российские кибератаки 90
Минюст не смог с первого раза выбрать главного люстратора 28
В Польше рассекретили документ об отказе от проукраинского курса 250
Начался официальный визит Порошенко в Финляндию 70
Мельничук заявил, что на него было совершено два покушения 45
Порошенко наградил 43 военных-участников АТО 27
Аграмунт о возвращении делегации РФ в ПАСЕ: Не мне принимать решение 61
Геращенко: Предотвращение покушения – уникальное стечение обстоятельств 70
НАБУ расследует 25 уголовных производств по е-декларациям 37
ГПУ вызывает Януковича на допрос 39
Президент ПАСЕ намерен добиваться возвращения РФ в ассамблею 70

Европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что решение Европейского Союза относительно безвизового режима с Грузией и Украиной будет принято в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по культуре, образованию и науке народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

«Еврокомиссар Хан заявил в ПАСЕ, что решение по безвизовому режиму с Украиной и Грузией он ожидает через 2-3 месяца, и идет работа с Европарламентом», – написал он Facebook.

По словам Арьева, Хан «выразил надежду, что все будет хорошо».

«Никакой конкретики. Чувствуется, за последние полгода внутри ЕС накрутилось гораздо больше проблем, чем мы представляли», - отметил он.

Напомним, по словам Президента Петра Порошенко, Украина надеется получить ясность в вопросе безвизового режима с Евросоюзом в течение считанных недель.

Европейский комиссар Йоханнес Хан считает, что в случае непредоставления безвизового режима Украине Европейский Союз будет иметь серьезные проблемы в связи с утратой доверия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

112
Теги
Ботинки зимние