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В Рекрутинговом центре Национальной полиции в Киеве началось тестирование кандидатов на должность руководителя этого государственного органа.

Как сообщил журналистам начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сегодня в тестировании должны принять участие 46 кандидатов.

Среди прочих, в тестировании принимает участие заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев, передает УНИАН.

В то же время не явились на тестирование по неизвестным причинам временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян и начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Как ожидается, результаты тестов будут известны до конца этой недели.

Следующий этап конкурса должен состояться 30 января, и уже к 15 февраля должен быть определен руководитель Нацполиции.

Напомним, на пост главы Нацполиции Украины претендовали 64 кандидата. Однако конкурсная комиссия не допустила 20 претендентов к конкурсу.

Список претендентов был обнародован на сайте Национальной полиции Украины. 

 
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