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Сегодня, 24 января, около 10:20 в Харькове на станции метро «Площадь Конституции» мужчина покончил с собой, пригнув под поезд, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В главке отметили, что личность мужчины устанавливается, причины происшествия выясняются.

В свою очередь пресс-секретарь мэрии Харькова Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook сообщил, что мужчине, который прыгнул в метро под поезд, было 35 лет. «В четвертой неотложке делали все, что могли, но сложно спасти человека, который не хочет жить», – отметил он.

 
ForUm

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