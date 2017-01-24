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С приближением выборов в Германии, Франции и Нидерландах для противодействия попыткам России влиять на их результаты Европейский Союз планирует выделить дополнительно около 800 тысяч евро оперативной рабочей группе по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force.

Эти средства из текущего бюджета Службы внешних действий ЕС будут использованы в течение ближайших шести месяцев. Евродепутаты признают, что явное влияние России на недавние выборы в США может поощрить аналогичные кампании на континенте, сообщает со ссылкой на The Guardian.

Депутат Европарламента о Литвы Петрас Ауштревичус отметил, что ЕС должен стать более гибким в реагировании на кампании по дезинформации.

«Я думаю, что вмешательство России в американские выборы было тестом. Им было важно начать с чего-то масштабного. Я считаю, что для небольших стран, которые более открыты для России, опасность сейчас очень велика», – добавил он.

ЕС создал группу по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force осенью 2015 года, чтобы противостоять фейковым новостям и дезинформации, идущей из Кремля.

 
ForUm

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