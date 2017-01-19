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Французская актриса Ванесса Паради сыграет в драме «Иней» Шарунаса Бартаса, которую создают в копродукции с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов Украины со ссылкой на Variety.

«Иней» является совместным производством Франции, Литвы, Украины и Польши. В работе над лентой участвуют компании KinoElektron (Франция), Studija Kinema (Литва), «Инсайт Медиа» и «Татофильм» (Украина) и Donten & Lacroix (Польша). Украинскими продюсерами ленты является Владимир Филиппов и Елена Ершова.

Согласно сюжету, молодому литовскому парню Рокасу однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами (одного из них играет Ванесса Паради). Реальность оказывается гораздо более жестокой за романтические представления молодого литовца, бросая его в водоворот войны.

Съемки «Инея» начались в декабре 2016 года. Около двух недель съемки продолжались на границе с оккупированным Крымом.

19 октября 2016 года Госкино заключило контракт о предоставлении государственной поддержки фильму «Иней» размером 11 млн 480 тыс. грн. Соглашение было подписано с продюсерским центром «Инсайт Медиа». Ранее проект получил поддержку Министерства культуры Литвы и Литовского фильмового центра на сумму 644 тыс. евро. Общая стоимость фильма - 39 млн 900 тыс. грн.
ForUm

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