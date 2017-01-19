Национальный банк Украины признал Банк «Народный капитал» (НК Банк) неплатежеспособным, сообщается на сайте регулятора.

По данным НБУ, в настоящее время более 85% акций НК Банка принадлежат лицам, из которых ни одно не является собственником существенной доли в банке.

Единственным собственником такой доли является Валерий Макаренко (владеет 14,24% акций), который, однако, получил существенную долю с нарушением законодательства - без согласования с НБУ - в связи с чем, длительное время он был лишен права голоса.

В НБУ отметили, что в июле 2016 года банк был отнесен в категорию проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям относительно прозрачности.

В течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, несмотря на то, что НБУ обращал внимание банка и его акционеров на это несоответствие еще с декабря 2014 года.

По данным Нацбанка, средства 99% вкладчиков НК Банка находятся в пределах гарантированных 200 тыс. грн и будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Всего в рамках возмещения гарантированной суммы Фонд выплатит около 11 млн грн.

Напомним, акционеры НК Банка, ссылаясь на сложность признания Национальным банком структуры собственности финучреждения, во время внеочередного собрания 16 января 2017 года приняли решение о его ликвидации.