Во время пребывания в Швейцарской Конфедерации на мероприятиях Всемирного экономического форума Президент Украины Петр Порошенко провел ряд встреч с руководителями крупных западных компаний, в частности с председателем совета директоров компании «АрселорМиттал» Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мы чувствуем реальные сдвиги в Украине», - подчеркнул председатель совета директоров компании «АрселорМиттал».

В частности, он высоко оценил улучшение ситуации с администрированием налогов и решением вопроса возврата НДС экспортерам.

Порошенко выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с «АрселорМиттал», в частности в переходе на новые технологии производства.

Глава государства также провел отдельную встречу с генеральным директором компании Cargill Дэвидом Макленнаном.

Генеральный директор компании Cargill отметил улучшение инвестиционного климата благодаря реформам, которые проводятся в Украине, и сообщил о готовности компании к дальнейшему развитию деятельности в нашей стране.

Президент Украины призвал западные компании к участию в приватизации в Украине.