Экс-президент Виктор Янукович заявил, что собирается передать правоохранительным органам Украины «очередные доказательства» причастности действующих властей страны к гибели людей на Майдане в феврале 2014 года.
«Речь идет о новых доказательствах. Мы собираемся передать ряд документов украинским правоохранительным органам, но ключевые свидетели переживают о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию, которым сейчас руководят непосредственные организаторы убийств на Майдане», — заявил Янукович в интервью РИА Новости.
По его словам, он готов в режиме видеоконференции дать показания украинским правоохранительным органам, как это уже было 28 ноября прошлого года.
«Однако в ГПУ категорически отказываются от этого! Боятся услышать правду. Вспомните недавний допрос меня как свидетеля в Ростовском суде. Его же всячески пытались сорвать. Нынешняя власть не заинтересована в установлении истины», — заявил он.
Янукович напомнил, что именно его обвинили в гибели людей на Майдане в феврале 2014 года. «Но вот прошло три года, а ГПУ не представило обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей», — отметил он.
«Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит. Это высшие должностные лица украинской власти: Турчинов, Парубий, Пашинский и их подельники. У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле «Небесной сотни» и правоохранителей на майдане. Более того, после моего видеодопроса 28 ноября ко мне обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающие вину этих лиц», — заявил Янукович.
Как известно, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.
Однако, 9 декабря защита бывшего президента вернула подозрение в госизмене в ГПУ.
В то же время в ГПУ подчеркнули, что Янукович имеет статус подозреваемого.
14 декабря Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре разрешение на задержание бывшего президента.
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