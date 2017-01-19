Интерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска бывшего президента Виктора Януковича 26-29 января. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник Укрбюро Василий Неволя, передают Українські Новини.

«Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26 - 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен», - сказал он.

Неволя отметил, что комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича из-за активной позиции его адвокатов в этом вопросе.

Напомним, Интерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко по запросу России.