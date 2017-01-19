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В четверг, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,41/27,48 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2409/29,3156 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4655/0,4682 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,4448 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 176 сделок на сумму 76,18 млн долл.

Напомним, 18 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,56/27,62 грн/долл.

Национальный банк Украины на 19 января установил официальный курс гривни на уровне 27,49 за доллар.
ForUm

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