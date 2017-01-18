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Курс гривни на межбанке продолжает падать 211

В среду, 18 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,56/27,62 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4230/29,4871 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4376/0,4397 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,4919 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 490 сделок на сумму 230,40 млн долл.

Напомни, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 27,40/27,52 грн/долл.

17 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,58/27,65 гривни/доллар, сообщил дилер коммерческого банка.
ForUm

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