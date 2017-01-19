В четверг, 19 января, на внеочередное заседание сессии Львовского горсовета ворвались неизвестные лица, сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что у одного из них нашли нож.

После окончания сессии неизвестные устроили драку, на место происшествия вызвали полицию.

При этом издание отмечает, что во время внеочередного заседания горсовета был принят план экстренных мер по недопущению возникновения чрезвычайной экологической ситуации на территории Львова.

Так, горсовет утвердил перечень участков для организации временных площадок для перегрузки и брикетирования мусора в каждом районе Львова.

Напомним, 18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.