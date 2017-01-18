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Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни до 27,49 за доллар, сообщается на сайте НБУ.

Так, на 19 января установлен следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 2749,1865 (18 января – 2762,9792);

100 EUR – 2931,7325 (18 января – 2951,9670);

10 RUR – 4,6452 (18 января – 4,6514).

Напомним, 18 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,56/27,62 грн/долл.
ForUm

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