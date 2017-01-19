В течение среды на трассе Киев - Чоп патрульные полицейские остановили пять грузовиков, которые перевозили львовский мусор. Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Житомир Дина Корчевная.

В частности, по ее словам, на 128 км автодороги Киев – Чоп за нарушение правил дорожного движения экипаж патрульной полиции остановил два грузовика, которые двигались один за другим в сторону Киева.

«Проверяя у водителей документы, патрульные обнаружили признаки фальсификации в товарно-транспортных накладных: не была указана серия, а перевозимый груз вообще фигурировал как вторичное сырье», - подчеркнула пресс-офицер, сообщает Укринформ.

По ее словам, осмотрев содержимое контейнеров, патрульные обнаружили, что в них все же было не вторичное сырье, а бытовые отходы.

«Следователи составили акт обследования территории и соответствующие материалы по статье 48 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» о несоответствии заполнения товарно-транспортной накладной. Санкция этой статьи предусматривает 1700 грн штрафа. Патрульные полицейские сопровождали до границы с Киевской областью, откуда их дальше сопровождали уже киевские патрульные полицейские. Т.е. нашей задачей было вывести эти автомобили, сопровождать из Житомирской области, чтобы не допустить сброса мусора в окрестных населенных пунктах», - добавила Корчевная.

Похожая ситуация произошла в пункте пропуска «Кочеров», где патрульные Житомирщины остановили еще один автомобиль DAF.

«В документах этого водителя как место отправления также указывался город Львов, а местом отгрузки - Днепропетровская область, но был указан уже другой перевозчик.

После обеда патрульные остановили на трассе Киев – Чоп еще два грузовика с львовским мусором.

«Всего за день было обнаружено пять грузовиков с львовскими номерами, водители которых подтвердили, что является жителями города Львова и не отрицали, что перевозят сам мусор. Однако от детальных комментариев отказывались. Как и не согласились на предложение патрульных сфотографировать место отгрузки отходов, когда доберутся до пункта назначения, и отправить патрульным соответствующие фотоподтверждения. По документам, все они везли мусор в Днепропетровскую область», - сообщила Корчевная.

По ее словам, в патрульной полиции Днипра подтвердили, что им известно об этих грузовиках, которые якобы направляются на отгрузку в Днепропетровскую область, однако уточнили, что знают о фактах сброса мусора в других областях.

Также отмечается, что утром 17 января на патрульном посту «Звягель» в Житомирской области полицейские остановили грузовик DAF также со львовским мусором.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии свалки с 1 июня.

После этого во многих регионах Украины были зафиксированы случаи несанкционированного сброса львовского мусора.

18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.