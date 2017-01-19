В Киеве с начала года инспекторы по благоустройству составили 552 административных протокола на владельцев предприятий из-за неубранного снега и льда, которые могут стать основанием для штрафов на общую сумму почти 940 тыс. гривен, сообщает пресс-служба КГГА.
«Каждый владелец, арендатор территории или обслуживающая организация обязаны заботиться о порядке – того требуют единые для всех правила благоустройства Киева. Это касается как ЖЭКов, так и частных учреждений – магазинов, рынков, офисных центров и т.д. Мы уже имеем десятки обращений в медицинские учреждения из-за травм на улицах. Таких нарушителей мы будем штрафовать, и штраф сейчас может достигать 1700 гривен», - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Всего, как сообщили в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, с начала года инспекторы составили 552 админпротокола и 5597 предписаний из-за неубранного снега и лед. Общая сумма штрафов на основе протоколов может достигать 938 тыс. гривен.
Согласно Правилам благоустройства, балансодержатели территорий должны обеспечивать своевременную уборку снега и льда с балансовой и прилегающей территории, немедленно проводить очистку крыш и козырьков от снега и сосулек с соблюдением мер по безопасности движения пешеходов, ограждать опасные места на тротуарах, переходах и тому подобное.
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