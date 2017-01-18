Посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой объяснить запрет на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда.

«Пока мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения сложившейся ситуации», - отметила она, сообщает УНИАН.

Кроме того, Вайда объяснила, что эта нота связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения Украины.

Напомним, 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Служба безопасности Украины объяснила запрет его участием в антиукраинских мероприятиях.