Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал предложение расширить деятельность СММ ОБСЕ на ночное время и позволить им ношение стрелкового оружия.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.

Посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой объяснить запрет на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.

Служба безопасности Украины объяснила запрет его участием в антиукраинских мероприятиях.

СМИ опубликовали копию письма бывшего президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

НАК «Нафтогаз Украины» не будет платить 5,3 млрд долл. «Газпрому», которые были начислены за невыполнение пункта контракта «бери или плати».

Высокий суд Лондона начал рассмотрение спора между Украиной и Россией о евробондах на $3 млрд, которые были выданы правительству Виктора Януковича во время Майдана.

По прогнозам Организации объединенных наций, в 2017 году инфляция в Украине составит 12,7%.

По результатам служебного расследования по инциденту в Княжичах 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Сегодня, 18 января, на мариупольском направлении, вблизи позиций украинских военных был задержан россиянин, воевавший в составе незаконных вооруженных формирований.

Начальники генеральных штабов стран-членов НАТО осознают опасность для Европы в условиях ведения Россией войны против Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко по результатам заседания Военного комитета Украина-НАТО в среду в Брюсселе.

Кабинет Министров Украины определил минимальные цены на сахарную свеклу и минимальную оптово-отпускную цену на сахар.

Наблюдательный совет «ПриватБанка» на заседании 17 января избрал своим главой Энгина Акчакочу.

В ближайшее время Международный суд ООН назначит слушания по требованиям Украины по применению временных мер в отношении России. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации. Об этом заявил мэр Андрей Садовый, обращаясь к жителям города.

Внефракционный народный Надежда Савченко заявила, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае сдачи России Крыма.

Россия предоставила гражданство бывшему командиру специальной роты специального подразделения «Беркут» Дмитрию Садовнику и 9 бывшим бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Итальянский политик-консерватор Антонио Таяни избран новым председателем Европарламента, сообщил его уходящий предшественник Мартин Шульц.

Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору организации Wikileaks Брэдли Мэннингу, который выйдет на свободу 17 мая текущего года.