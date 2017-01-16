Народный депутат от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский подал ходатайство в правоохранительные органы о предоставлении раненому им Вячеславу Химикусу охраны.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«Я действительно сегодня подал ходатайство, чтобы Химикусу предоставили охрану. Я очень боюсь, что в раздутый этот скандал ему может быть причинено какое-то зло», - сказал Пашинский.

В частности, народный депутат видит угрозу в том, что к финансированию защиты Химикуса, по его информации, причастны бывший первый заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов, который использует Химикуса в своих планах. «Я знаю, как работает господин Портнов. Я знаю, на кого он работает», - заметил нардеп.

Как сообщал ForUm, вечером 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.