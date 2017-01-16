также в разделеОбщество
16 января. Картина дня 26
На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов 20
В Украину идут крещенские морозы 69
Сегодня самый депрессивный день в году 120
В Украине в прошлом году высадили на 5% больше лесов, чем срубили 13
Мажор Толстошеев признан неподсудным 587
Силовики нашли на Донетчине схрон со взрывчаткой 17
Подполковника ВСУ посадили на 8 лет за госизмену и дезертирство 54
Гройсман пообещал содействовать развитию украиноязычной «Википедии» 19
Завтра туман накроет почти всю Украину 37
С сайта Кабмина удалили новость о «шоковой» пенсионной реформе 199
Омелян анонсировал запуск поезда в Венгрию 120
В Украине именем Бандеры назвали 34 улицы и установили 4 памятника 37
Минсоцполитики готовит «шокирующую» пенсионную реформу 408
Жители «янтарного» Олевска вышли на митинг 90
Криворожские сторонники Движения «Украинский выбор ― Право народа» провели благотворительную акцию 29
Украинцам могут разрешить «покупать» годы трудового стажа 264
Нацсовет отреагировал на скандал с СТБ 50

Народный депутат от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский подал ходатайство в правоохранительные органы о предоставлении раненому им Вячеславу Химикусу охраны.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«Я действительно сегодня подал ходатайство, чтобы Химикусу предоставили охрану. Я очень боюсь, что в раздутый этот скандал ему может быть причинено какое-то зло», - сказал Пашинский.

В частности, народный депутат видит угрозу в том, что к финансированию защиты Химикуса, по его информации, причастны бывший первый заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов, который использует Химикуса в своих планах. «Я знаю, как работает господин Портнов. Я знаю, на кого он работает», - заметил нардеп.

Как сообщал ForUm, вечером 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие. 

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги
Ботинки зимние