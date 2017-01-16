Граждане Украины смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы трудового стажа. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время разговора с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше.

По словам министра, запланированная правительством пенсионная реформа предполагает уменьшение страхового трудового стажа для получения пенсии до 15 лет, сообщает РБК-Украина.

В связи с этим, предполагается законодательно закрепить возможность «покупки» этих 15 лет или лет, недостающих до этого размера стажа. Стоимость одного месяца составит около 704 гривен, сообщил Рева.

«Будет предоставлена возможность купить себе эти 15 лет страхового стажа. Скажем, к такой категории граждан министерство относит тех, кто работает за рубежом. Эта сумма составит около 130 тысяч гривен: по 704 гривны за каждый месяц умножается на 15 лет», - заявил он.

Рева прогнозирует, что таких граждан будет около 1,5 тыс. человек.

Напомним, по данным СМИ, МВФ требует от Украины повысить пенсионный возраст.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что действующее правительство и действующая власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста.