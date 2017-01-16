Национальный совет в четверг рассмотрит вопрос трансляции на СТБ передачи «Битва экстрасенсов» с российскими военными, среди которых и те, что воевали на Донбассе

Национальный совет на заседании в четверг, 19 января, намерен рассмотреть вопрос трансляции в воскресном эфире телеканала СТБ передачи «Битва экстрасенсов» производства канала «ТНТ», в которой принимали участие российские военные. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«По факту трансляции указанной передачи соответствующим подразделениям регуляторного органа было дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании. Эфир телеканала СТБ записан. На трансляцию этой передачи также активно отреагировала зрительская аудитория и медиа-сообщество, выражая свое возмущение и призывая регуляторный орган к адекватному реагированию», – отмечается в сообщении.

На очередном заседании Нацсовет вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, вечером 15 января телеканал СТБ транслировал шоу «Битва экстрасенсов» с участием российского военного, который «служил» в Украине. Участие в шоу приняли 6 мужчин, одетых в камуфляж. Один из них заявил, что «недавно служил на Украине», где над ним «издевались, заставляли могилу себе копать».

В украинской версии эфира его слова о том, что он «служил в Украине» не показали.

Глава правления ЗАО «Международный Медиа Центр – СТБ» Владимир Бородянский извинился за появление в эфире телеканала российской версии проекта.