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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России «по крайней мере на какое-то время». Об этом политик сказал в интервью американскому изданию Wall Street Journal, сообщает «Русская служба ВВС».

В то же время избранный президент не исключил и отмены санкций при определенных условиях. Он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

«Если нам удается поладить, и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно отличные вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции», - приводит издание слова Трампа.

Он выразил надежду на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, а также добавил, что рассчитывает улучшить отношения не только с Россией, но и с Китаем, который критиковал во время предвыборной кампании.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы.

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что в начале 2017 года Конгресс США намерен усилить санкции против России.

 
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