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В начале 2017 года Конгресс США намерен усилить санкции против России. Об этом в интервью Радио Свобода заявил американский сенатор Джон Маккейн, который в составе делегации находится с официальным визитом в Киеве.

«Мы намерены приложить очень серьезные усилия в Конгрессе, чтобы усилить санкции (против России. - Ред.), ввести наказание за эту атаку», - сказал Маккейн, говоря о хакерских атаках на США со стороны России.

По его словам, российские кибератаки – «это атака на Соединенные Штаты, атака на основы американской демократии».

В свою очередь сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм также заявил, что в начале 2017 года Конгресс при поддержке обеих партий попытается принять новые санкции против РФ.

Он подчеркнул, что санкции коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. «Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Трамп подпишет закон», - сказал сенатор.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы.
ForUm

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