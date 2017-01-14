В субботу на большей части территории Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает «Укринформ» с ссылкой на Gismeteo.

«В субботу, 14 января, в Украине установится пасмурная погода, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Так, в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях пройдет снег, в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях - сильный снег», - говорится в сообщении.

В Винницкой, Киевской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются небольшие дожди, в Житомирской, Кировоградской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях - дожди, местами с переходом в снег.

В Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях осадков не предвидится.

Столбики термометров в течение суток будут варьироваться в пределах - 8..+3 °С, на юге страны воздух местами прогреется до +5 °С.

В Киеве ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в течение суток составит - 2..+3 °С.