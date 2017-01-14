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На территории Закарпатской области произошел сход четырех снежных лавин в Раховском районе на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, две из которых сошли вблизи села Деловое.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет «Укринформ».

«В 20:00 13 января зафиксирован сход первой снежной лавины, в объеме около 90 куб. м, в 21:30 - сход второй снежной лавины, в объеме около 70 куб. м.  Третья лавина, в объеме около 30 куб. м, сошла вблизи с.Костылевка в 6:20 14 января. Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен», - говорится в сообщении.

По информации спасателей, 14 января около 6:20 произошел сход снежной лавины, в объеме около 90 куб. м, на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов возле села Костылевка Раховского района. Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсном режиме.

Как отмечается, для обеспечения проезда, расчистки автодорог и предоставления помощи автотранспорту на территории западных областей привлечены 402 единицы техники и 726 человек, из которых от ГСЧС - 14 единиц техники и 46 человек.
ForUm

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