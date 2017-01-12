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В Вашингтоне придерживаются позиции, что разговор с Россией будет происходить с позиции силы. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала 112 Украина

«Позиция звучит четко, что разговор с Россией будет происходить с мощной позиции силы», - заявил Чалый.

По его словам, в Вашингтоне существует консолидированная позиция относительно санкций, введенных в связи с невыполнением Россией Минских соглашений. «Другое дело, что сейчас звучат заявления тех людей, которые будут приходить на должности, что возможно использовать и другие инструменты, которые не были применены в полной мере. Как это будет выглядеть на практике – посмотрим», – добавил представитель Украины в Вашингтоне. 

По словам Чалого, новый законопроект относительно нового пакета санкций в отношении Российской Федерации имеет достаточно сильную поддержку. «Это очень серьезный законопроект. Он имеет широкое применение, добавляет санкции в энергетической сфере, экономической. Тут можно говорить об усилении санкций», - считает он. 

Он также отметил, что сейчас законопроект поддерживают довольно сильные политические фигуры из республиканской и демократической партий. «Поэтому сейчас, я знаю, идет работа в Конгрессе, чтобы увеличить число сенаторов, которые будут его поддерживать», - прокомментировал посол. 

Чалый также отметил, что считает политику санкций правильной, ведь она оказывает давление на Россию. «И мы будем делать все, чтобы санкции в связи с нелегальной попыткой аннексии Крыма оставались в силе», - заявил он.  

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы.

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что в начале 2017 года Конгресс США намерен усилить санкции против России.
ForUm

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