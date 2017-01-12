также в разделеМир
Комитет ЕП одобрил соглашение по безвизу с Грузией 11
В США запустили процесс отмены Obamacare 162
Эксперты исключили версию теракта на борту российского Ту-154 19
СМИ назвали имя автора «компромата» на Трампа 80
Тиллерсон не считает Путина военным преступником 97
Трамп передаст бизнес в «слепой траст» 27
Норвегия первой в мире начала отключение аналогового радио 20
Трамп о хакерских атаках на США: Думаю, это была Россия 173
Доклад спецслужб США: Кремль поддерживал Трампа в течение 5 лет 63
Трамп: РФ никогда не пыталась давить на меня 54
За видео с Трампом и путанами в Москве предлагают $1 миллион 98
У Путина назвали информацию о «компромате» на Трампа чушью 138
Разведка США обвинила РФ во вмешательстве в выборы в десятках стран 71
СМИ: У России есть компромат на Трампа 177
Тиллерсон: Россия должна ответить за свои действия 549
Обама выступил с прощальной речью 119
В США упала знаменитая секвойя с тоннелем в стволе 135
Жертвами двойного теракта в Кабуле стали около 50 человек 38

Турецкие депутаты подрались ночью в парламенте во время дискуссии о пакете конституционных реформ, которые предлагают расширить полномочия президента республики Реджепа Эрдогана.

Депутаты от правящей «Партии справедливости и развития» и главной оппозиционной «Республиканской народной партии» начали толкать и бить друг друга, после того, как они заблокировали трибуну Ассамблеи, сообщает УНИАН.

Несмотря на столкновения, третья, четвертая и пятая статьи законопроекта из 18 статей были утверждены на парламентской сессии, которая продолжалась до утра четверга. Планируется, что обсуждение будет возобновлено днем 12 января.

Реформа позволит Эрдогану назначать и увольнять министров правительства, вернуть руководство правящей партией, и управлять ею до 2029.

ПСР вместе с националистической ПНД, которые проталкивают изменения в конституцию, считают, что Эрдоган принесет стране сильное руководство, необходимое для недопущения возврата хрупких коалиционных правительств прошлого. Оппозиция – «Республиканская народная партия» и про-курдская «Демократическая партия народов», – опасаются, что реформа приведет к авторитаризму.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Ботинки зимние