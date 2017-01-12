Турецкие депутаты подрались ночью в парламенте во время дискуссии о пакете конституционных реформ, которые предлагают расширить полномочия президента республики Реджепа Эрдогана.

Депутаты от правящей «Партии справедливости и развития» и главной оппозиционной «Республиканской народной партии» начали толкать и бить друг друга, после того, как они заблокировали трибуну Ассамблеи, сообщает УНИАН.

Несмотря на столкновения, третья, четвертая и пятая статьи законопроекта из 18 статей были утверждены на парламентской сессии, которая продолжалась до утра четверга. Планируется, что обсуждение будет возобновлено днем 12 января.

Реформа позволит Эрдогану назначать и увольнять министров правительства, вернуть руководство правящей партией, и управлять ею до 2029.

ПСР вместе с националистической ПНД, которые проталкивают изменения в конституцию, считают, что Эрдоган принесет стране сильное руководство, необходимое для недопущения возврата хрупких коалиционных правительств прошлого. Оппозиция – «Республиканская народная партия» и про-курдская «Демократическая партия народов», – опасаются, что реформа приведет к авторитаризму.