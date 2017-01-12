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Сотрудника главка киевской полиции задержали за вымогательство 3,5 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Установлено, что оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киеве требовал от гражданина 3500 долларов за содействие в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа.

«В ходе следственных действий задокументирован факт получения полицейским денежных средств в несколько этапов. Во время передачи последней части оговоренной суммы в размере 2200 долларов оперуполномоченный был задержан работниками прокуратуры и Департамента внутренней безопасности Нацполиции», - говорится в сообщении.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

 

 

 

 
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