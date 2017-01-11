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Власти России поддерживали и помогали новоизбранному президенту США Дональду Трампу в течение по крайней мере 5 лет, чтобы стимулировать раскол и разделение в западном альянсе.

Об этом говорится в 35-страничном документе, посвященном связям Трампа с РФ, который циркулирует среди ключевых СМИ Соединенных Штатов, а также имеется в распоряжении политической элиты страны – в частности, восьмерки лидеров Конгресса, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что Трамп и его ближайшие соратники использовали регулярный поток разведывательных данных от Кремля, в том числе о демократах и других политических соперниках.

По информации бывшего руководящего офицера российской разведки, ФСБ скомпрометировало Трампа его действиями в Москве в достаточной степени, чтобы иметь возможность шантажировать его.

По мнению некоторых достоверных источников, его поведение в Москве включало извращенные половые акты, которые были организованы или проходили под контролем ФСБ.

Сообщается, что компроментирующее досье на Хиллари Клинтон составлялось различными российскими спецслужбами в течение многих лет и в основном включает в себя записанные прослушивающей аппаратурой разговоры во время разных визитов в Россию, а также перехваченные телефонные звонки, а не недостойное поведение.

Досье находится под контролем пресс-секретаря Кремля Пескова, который подчиняется непосредственно приказам Путина. Однако пока оно не было распространено за границей, в том числе не передано Трампу.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что россияне располагают компрометирующей информацией о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Трамп и Кремль опровергли эту информацию.
ForUm

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