Невестка Президента Украины Юлия Порошенко зарегистрировала свой торговый знак. Об этом говорится на сайте Украинского института интеллектуальной собственности.
Согласно данным, товарный знак под названием agrohub был зарегистрирован 26 декабря 2016 года, сообщает 112 Украина.
Ранее в комментарии изданию «Новое Время» Юлия Порошенко рассказала, что в столице на территории ВДНГ планируется создание коворкингового пространства agrohub для аграрного бизнеса.
«Мы привлекаем большие корпорации, предпринимателей-инноваторов, академии и научные институты, а затем обеспечиваем взаимодействие, чтобы на стыке появлялись классные продукты», — сказала она.
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