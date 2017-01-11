также в разделеОбщество
11 января. Картина дня 66
С весны крымских призывников начнут отправлять служить в регионы России 22
Руководитель АМПУ возвращается в кресло через суд 22
В Украину возвращаются метели и снегопады 115
На Луганщине 250 тысяч человек остались без воды 51
Минюст запустил реестр должников 36
На Харьковщине задержали банду бывших полицейских 34
Офис омбудсмена: Савченко обнародовала фамилии военных незаконно 35
Кременецкий: Российские офицеры в СММ ОБСЕ – кадровые сотрудники спецслужб РФ 48
Решение о призыве офицеров запаса еще не принято 102
«ЛНР» может платить Украине за воду углем 87
Харьковский поклонник «Новороссии» получил срок 38
Трассу Одесса – Мелитополь перекрыли для грузовиков 24
Нацгвардия не ведет переговоры по задержанной в Донецке медсестре 60
ВСУ заняли на Светлодарской дуге новые позиции 261
На юге Украины объявлено штормовое предупреждение 511
В Кремле проанализируют списки Савченко 89
В Госпогранслужбе рассказали о задержанном в Крыму украинце 64

Невестка Президента Украины Юлия Порошенко зарегистрировала свой торговый знак. Об этом говорится на сайте Украинского института интеллектуальной собственности.

Согласно данным, товарный знак под названием agrohub был зарегистрирован 26 декабря 2016 года, сообщает 112 Украина.

Ранее в комментарии изданию «Новое Время» Юлия Порошенко рассказала, что в столице на территории ВДНГ планируется создание коворкингового пространства agrohub для аграрного бизнеса.

«Мы привлекаем большие корпорации, предпринимателей-инноваторов, академии и научные институты, а затем обеспечиваем взаимодействие, чтобы на стыке появлялись классные продукты», — сказала она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Ботинки зимние