В двухстраничном приложении к докладу разведки США о «вмешательстве» России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию, сообщил телеканал CNN со ссылкой, на знакомые с ситуацией источники.

По данным телеканала, американские спецслужбы, в том числе, опирались на информацию от бывшего сотрудника британской разведки, который, в свою очередь, получил ее от российских источников. Этот человек, как утверждается, бывший агент британской разведки МИ-6 работал в России в 90-х годах, передает 112 Украина.

ФБР начало проверку достоверности этих данных.

Таким образом, в американской разведке пришли к выводу, что у России были компроматы на обоих кандидатов в президенты, но была обнародована только негативная информация о Хиллари Клинтон.

Помимо этого, источники CNN сообщили, что американские спецслужбы считают, что во время президентской кампании доверенные лица Трампа «обменивались информацией» с представителями российского правительства.

Американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с собранным российскими спецслужбами компроматом на Трампа.

Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

Buzzfeed отмечает, что этот доклад несколько месяцев обсуждался в среде журналистов, парламентариев и представителей разведки. Корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.

При этом в документе есть неточности, которые Buzzfeed называет «явными ошибками». Так, автор несколько раз опечатался в названии «Альфа-Групп» и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.

Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию — политической охотой на ведьм.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">'BuzzFeed Runs Unverifiable Trump-Russia Claims' <a href="https://twitter.com/hashtag/FakeNews?src=hash">#FakeNews</a> <a href="https://t.co/d6daCFZHNh">https://t.co/d6daCFZHNh</a></p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/819000924207251456">11 января 2017 г.</a></blockquote>

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