Информация о лоббистской компании BGR Group, которую, по данным американского государственного ресурса FARA, наняла украинская власть в США для отстаивания интересов государства, не соответствует действительности, заявил в комментарии Радио Свобода глава пресс-службы Администрации Президента Украины Андрей Жигулин.

«На самом деле документы, опубликованные FARA, являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть», - сказал Жигулин.

На уточняющие вопросы Жигулин ответил, что сначала люди в США, которые выставили ложную информацию на сайт, должны ее исправить. Чиновник не стал объяснять, в чем именно заключается ошибка, и обращалась ли вообще действующая украинская власть к услугам фирм-лоббистов в США.

«Давайте сначала дождемся реального положения дел, поскольку все распространили ложную информацию. Это человеческий фактор, там (на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) Министерства юстиции США. - Ред.) есть реальные ошибки», – тметил Жигулин.

Радио Свобода отмечает, что из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) Министерства юстиции Соединенных Штатов следует, что Администрация Президента Украины Петра Порошенко наняла американскую компанию BGR Group для лоббирования интересов Украины в США. Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и ​​контракты. BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 года и указала адрес клиента - «Банковая, 11, Киев, Украина», свидетельствует описание на государственном сайте.

Эту компанию основал бывший председатель комитета Республиканской партии США и губернатор штата Миссисипи Хейли Барбур.

По данным СМИ, цель деятельности BGR Group согласно контракту – усиление связей между США и Украиной и поощрение американских частных предпринимателей инвестировать в Украину. В конце декабря Барбур и BGR Group договорились с Украиной о выработке и имплементации стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Речь идет в том числе и об организации встреч с американскими должностными лицами.

Отмечается, что за эту работу Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тыс. долларов по крайней мере до конца 2017 года.