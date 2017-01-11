У Кремля нет никакого «компромата» на избранного президента США Дональда Трампа и его бывшего соперника на выборах Хиллари Клинтон, сообщения об обратном - абсолютная чушь и «бульварное чтиво».



Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сведения о том, что у России якобы есть компромат на американских политиков.

«Нет, у Кремля нет компромата на Трампа», - сказал Песков. Он опроверг также наличие у руководства РФ порочащих сведений о Хиллари Клинтон. «Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, сообщает ТАСС.

«Это называется pulp fiction (низкопробное, бульварное чтиво. – Ред.)», - охарактеризовал представитель Кремля соответствующий доклад.

Напомним, как сообщил телеканал CNN со ссылкой свои источники, в двухстраничном приложении к докладу разведки США о «вмешательстве» России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию — политической охотой на ведьм.