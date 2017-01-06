Харьковский тракторный завод возобновит свою работу уже сегодня. Об этом сообщила губернатор Харьковской области Юлия Светличная на своей странице в Facebook, пишет «ПроАгро».

«Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в этот вопрос Президента Украины она решена. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства в Харьковской области - наш приоритет. Уверена, что новый владелец предприятия выполнит все гарантии как перед государством, так и перед трудовым коллективом», - сообщила глава ХОГА.

Напомним, в 2016 году контрольный пакет акция завода купил харьковский олигарх Александр Ярославский. Вскоре после этого руководство предприятие обвинило СБУ в аресте имущества и всех банковских счетов завода и давлении на промгигант. Поводом для этого стало уголовное производство, открытое против директора ХТЗ Андрея Коваля.