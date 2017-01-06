также в разделеОбщество
Сегодня украинцы празднуют Сочельник 119
Минздрав в ФБ: Импортные лекарства будут "заходить" в Украину за 17 дней 24
Сегодня в Украину придут снегопады, метели, гололед и мороз 239
Рождественский призыв к миру Оксаны Марченко никого не оставил равнодушным 286
Киборги подарили Митрополиту Онуфрию флаг защитников Донецкого аэропорта 68
СБУ изъяла у рейдеров из агрохолдинга сертификаты на 400 килограммов золота 200
Участникам АТО разрешили выходить на пенсию на 5 лет раньше 221
Порошенко одобрил расторжение военными «бессрочных» контрактов 354
За прошлые сутки ранены двое украинских военных 24
Полторак: На Донбассе находятся 5 тысяч российских военных 69
Глава ОБСЕ поддержал круглосуточное наблюдение на Донбассе 76
На Львовщине и Закарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков 111
В Украину идут сильные морозы 352
Полторак: ВСУ не нарушили «Минск», заняв новые позиции возле Светлодарской дуги 161
За сутки НВФ 39 раз обстреляли силы АТО, ранены двое военных 38
Останки Олеся поместили в депозитарий пражского кладбища 171
Минувшие сутки прошли для украинских военных без боевых потерь 35
Порошенко предложил перезахоронить Олеся в Украине 120

Харьковский тракторный завод возобновит свою работу уже сегодня. Об этом сообщила губернатор Харьковской области Юлия Светличная на своей странице в Facebook, пишет «ПроАгро».

«Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в этот вопрос Президента Украины она решена. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства в Харьковской области - наш приоритет. Уверена, что новый владелец предприятия выполнит все гарантии как перед государством, так и перед трудовым коллективом», - сообщила глава ХОГА.

Напомним, в 2016 году контрольный пакет акция завода купил харьковский олигарх Александр Ярославский. Вскоре после этого руководство предприятие обвинило СБУ в аресте имущества и всех банковских счетов завода и давлении на промгигант. Поводом для этого стало уголовное производство, открытое против директора ХТЗ Андрея Коваля.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

121
Теги
Ботинки зимние