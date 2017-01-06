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Курс наличного доллара в обменных пунктах 6 января незначительно вырос, несмотря на снижение официального курса американской валюты,  сообщает «РБК-Украина».

Курс покупки доллара в обменниках в первой половине дня 6 января составляет 26,15-27,50 грн (27,55-27,95 грн 5 января), продажи - 27,70-28,00 грн (27,20-28,00 грн 5 января). Средний курс покупки доллара составляет 27,0346 грн (26,9699 грн 5 января), продажи - 27,8100 грн (27,7564 грн 5 января).

Также повысился курс наличного евро. Средний курс покупки евро 6 января составляет 28,3076 грн (28,1490 грн 5 января), продажи - 29,4062 грн (29,2478 грн 5 января).

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января установил официальный курс гривны на уровне 26,29 грн$1, укрепив его на 40 коп. по сравнению с предыдущим днем.
ForUm

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