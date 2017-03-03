На Харьковском тракторном заводе планируется возобновить выпуск бронетранспортеров МТ-ЛБ. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, находясь с рабочей поездкой на предприятии.

«На днях утвержден государственный оборонный заказ на 2017 год. Там есть работа и для им. Малышева, и для Львовского, и для Николаевского, и для Киевского, и для Житомирского бронетанковых заводов... Приятная новость: там есть заказ и для Харьковского тракторного. Давайте будем начинать восстанавливать наше спецпроизводство. Потому что наши МТ-ЛБ очень хорошо зарекомендовали себя во время обороны государства. Никто кроме вас, людей, которые имеют институционную память, быстро наладить это производство не может. И мы не дали разворовать оборудование, мы не дали украсть документацию. Принципиальное задача для нас - восстановить производство», - сказал Глава государства, сообщает корреспондент Укринформ.

Порошенко также подчеркнул, что работа на «Укроборонпром» уже позволила другим предприятиям, в частности, в Харькове заводу им. Малышева изменить к лучшему свою экономическую ситуацию.

«Я поставил два с половиной года тому назад задачу: предприятия «Укроборонпрома» будут работать на оборону страны в три смены. Заедьте сейчас на завод Малышева. Посмотрите, как изменилась ситуация. Люди впервые за многие годы получают заработную плату, имеют четкую производственную программу», - сказал Президент.

Легкий плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ, созданный для транспортировки людей и грузов, выпускали на ХТЗ в советское время. Позже на шасси этой машины Харьковским тракторным заводом был разработан и выпускался гражданский вездеход ХТЗ-3Н.