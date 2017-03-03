также в разделеОбщество
3 марта. Картина дня 13
Еще один россиянин осужден за войну против Украины 9
Захарченко анонсировал матч «Спарта» - «Сомали» на «Донбасс Арене» 16
Дело МН17: Bellingcat обнародовала данные о «Хмуром» 14
Украине удалось вернуть из Ливии арестованных в прошлом году моряков 9
СБУ «вернула» в Грузию «смотрящего» из Хмельницкой области 24
Экс-главврача психбольницы, подозреваемого в пытках пациентов, арестовали 32
У Луценко опровергли обыски жилья Марушевской 14
Чиновника НАНУ подозревают в нанесении ущерба государству на 21 миллион 11
Свидетель опознал Пугачева как убийцу патрульных в Днипре 16
РФ объявила в розыск экс-депутата Госдумы, получившего гражданство Украины 23
НАБУ показало схему участия ГФС в «газовом» деле 17
Суд назначил залог для Тарасюка в 6,4 миллиона 31
Новые дела по е-декларациям: «под прицелом» замминистра, офицер и нардеп 31
Марушевская заявила, что силовики пытаются обыскать ее квартиру 41
СБУ задержала жителя Днипра, сообщившего о подготовке терактов в Берлине 20
Митрополит Антоний рассказал, как поститься военным 26
Кабмин создал комиссию по расследованию причин взрыва на шахте «Степная» 15

На Харьковском тракторном заводе планируется возобновить выпуск бронетранспортеров МТ-ЛБ. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, находясь с рабочей поездкой на предприятии.

«На днях утвержден государственный оборонный заказ на 2017 год. Там есть работа и для им. Малышева, и для Львовского, и для Николаевского, и для Киевского, и для Житомирского бронетанковых заводов... Приятная новость: там есть заказ и для Харьковского тракторного. Давайте будем начинать восстанавливать наше спецпроизводство. Потому что наши МТ-ЛБ очень хорошо зарекомендовали себя во время обороны государства. Никто кроме вас, людей, которые имеют институционную память, быстро наладить это производство не может. И мы не дали разворовать оборудование, мы не дали украсть документацию. Принципиальное задача для нас - восстановить производство», - сказал Глава государства, сообщает корреспондент Укринформ.

Порошенко также подчеркнул, что работа на «Укроборонпром» уже позволила другим предприятиям, в частности, в Харькове заводу им. Малышева изменить к лучшему свою экономическую ситуацию.

«Я поставил два с половиной года тому назад задачу: предприятия «Укроборонпрома» будут работать на оборону страны в три смены. Заедьте сейчас на завод Малышева. Посмотрите, как изменилась ситуация. Люди впервые за многие годы получают заработную плату, имеют четкую производственную программу», - сказал Президент.

Легкий плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ, созданный для транспортировки людей и грузов, выпускали на ХТЗ в советское время. Позже на шасси этой машины Харьковским тракторным заводом был разработан и выпускался гражданский вездеход ХТЗ-3Н.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

98
Теги
Ботинки зимние